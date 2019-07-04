РИАМО - 4 июл. Двухгодовалый ребенок со слюнотечением и трудностями при глотании поступил в детскую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского, хирурги клиники из пищевода ребенка извлекли два инородных тела – монеты, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Как отмечается в материале, родители не сразу связали обильное слюнотечение с более серьезной проблемой и поэтому лишь спустя три дня обратились за помощью к врачам. Рентгенограмма четко показала наличие инородного предмета круглой формы в верхней части пищевода.

«Хирург под анестезией провел эндоскопическое исследование пищевода и специальным инструментом удалил пятирублевую монету, за которой его ждал сюрприз – еще одна монетка меньшего достоинства – один рубль. Мелкие предметы слиплись между собой и металлический предмет более крупного размера, закрыл собой более мелкий», – говорится в сообщении.

Затем девочке сделали исследование под контролем специальной оптики, чтобы проверить место стояния монеток и оценить повреждение пищевода. К счастью, прогноз хороший – предметы из металла были извлечены вовремя. Как правило, при долгом нахождении инородного тела может образоваться стеноз – патология, вызванная уменьшением проходимости органов.

«Главное – не оставлять без присмотра детей наедине с мелкими деталями. Необходимо срочно обращаться к врачу, если ребенок вдруг начинает закашливаться, беспокоиться, ему тяжело глотать пищу, возникают позывы к рвоте, слюнотечение», – подчеркнул детский хирург больницы Дмитрий Еремин.