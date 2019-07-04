РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июл. В подмосковном Королеве планируется начать пилотный проект по поддержке молодых изобретателей, в четверг эксперты начали составлять дорожную карту, сообщил депутат Госдумы, координатор проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко.

В четверг в Королеве прошла стартсессия «Развитие региональной экосистемы подготовки технологических лидеров в городском округе Королев». Помимо Кравченко, на мероприятии присутствовали заместитель руководителя городской администрации Виктория Королева, сотрудники градообразующих предприятий, администрации, Технологического университета и кружкового движения национальной технологической инициативы, студенты.

«Королев – это очень прогрессивная площадка, которая располагает ко всему инновационному. Мы сегодня (4 июля, –ред.) собрали здесь ведущих экспертов для того, чтобы на примере Королева с учетом специфики выработать дорожную карту по созданию экосистемы для выявления поддержки и развитию новых технологических лидеров. Это будет пилотный проект, который призван не просто поддерживать и проводить профориентацию детей и подростков, а будет создавать условия для появления новых изобретателей, инженеров и новаторов, тех, кто подхватит технологический рывок, о котором говорит президент России», – сказал Кравченко.

В случае положительного опыта проект будет реализован в других городах Подмосковья и России. Проект в Королеве будет реализован при поддержке кружкового движения национальной технологической инициативы.

Уже сегодня в Королеве реализуется система непрерывного образования, когда кадры для ведущих градообразующих предприятий готовятся, начиная с детского сада. На каждом этапе существуют различные кружки и секции, способствующие развитию и раскрытию способностей детей. Ученики старших классов заключают договоры с градообразующими предприятиями и получают дальнейшее образование при их поддержке и с учетом потребностей.

Новый проект будет реализован в рамках проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста», который также направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с национальными компаниями – локомотивами роста.