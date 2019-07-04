РИАМО - 4 июл. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям оштрафовало собственника участка сельскохозяйственного назначения в городском округе Шаховская на 30 тысяч рублей из-за сорняков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В апреле управление проверило исполнения требований ранее выданного предписания об устранении нарушений земельного законодательства в отношении С.А. Зюнова. Он является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 11,1 гектара в городском округе Шаховская.

«В результате проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не выполнено. Собственником не проведены работы по зачистке земельного участка от зарастания сорной (на площади 7,6 гектара) и древесно-кустарниковой (на площади 3,5 гектар) растительностью. Земельный участок не приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства», - уточняется в материале.

За повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренное частью 25 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, управление в отношении Зюнова составило протокол об административном правонарушении.

Также владельцу участка повторно выдали предписание об устранении нарушений законодательства РФ. Материалы административного дела направлены в судебный участок №426 района Строгино Москвы для принятия решения.

В конце мая 2019 года решением мирового суда Зюнов привлечен к административной ответственности по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа.