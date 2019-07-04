РИАМО - 4 июл. На улице Вольной в столице началось строительство дошкольной образовательной организации на 205 мест, в здании также планируют разместить столярную мастерскую для малышей, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Здание возводится по адресу: Вольная улица, владение 28 (ВАО, Соколиная гора) в составе строящегося жилого комплекса.

«Трехэтажное здание площадью 11,1 тысячи квадратных метров возведет инвестор по индивидуальному проекту. Срок действия разрешения на строительство – до мая 2020 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Групповые помещения запроектированы отдельными блоками, в их составе предусмотрены игровые, спальни, раздевалки, буфетные и туалетные. Кроме того, оборудуют залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещение кружковой для развивающих занятий, столярную мастерскую.

В здании разместится медицинский блок. Для занятий с детьми с нарушениями речи откроется кабинет логопеда. Кроме того, будет работать кабинет психолога.

На прилегающей территории оборудуют прогулочные площадки с теневыми навесами, которые отгородят друг от друга зелеными насаждениями, а также физкультурную площадку с покрытием из резиновой крошки. Территорию озеленят: разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. В зоне главного входа в здание появится навес для колясок и санок.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам детского сада на Вольной улице будут привлекаться специалисты центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.