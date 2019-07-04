РИАМО - 4 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг встретился с многодетной семьей Голубевых в подмосковных Люберцах, глава региона вручил семье сертификат на получение субсидии для улучшения жилищных условий на сумму 7,4 миллиона рублей, передает корреспондент РИАМО.

«У нас в Московской области действует программа, смысл которой заключается в том, что тем, у кого семь и более детей, мы предоставляем субсидию на квартиру. Хотим вручить вам сертификат, вашей семье. Мы с 1 сентября подготовили подарки. Но есть такая опция, мама выбирает или подарок, который будет в роддоме выдаваться, или деньги. Сегодня мы вам презентуем подарочный набор раньше, чем 1 сентября, потому что вы у нас героиня. Очень надеюсь, что это пригодится вам», - сказал Воробьев.

Программа «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» реализуется в Московской области по инициативе главы региона с 2013 года. Принять участие в программе могут многодетные семьи, в том числе матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном браке, имеющие семь и более детей, из которых не менее трех в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними.

Размер субсидии составляет 100% от стоимости жилья, из которых: 99% - это средства областного бюджета и 1% - средства муниципального бюджета. Выплата рассчитывается, исходя из количества всех членов многодетной семьи, предельной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, умноженного на норму общей площади жилого помещения с учетом имеющегося в собственности или по договору социального найма жилья.

Выплата используется для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения или строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства, а также для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если многодетная семья или один из супругов в многодетной семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность многодетной семьи.

В семье Голубевых из городского округа Люберцы 14 детей, им предоставили жилищную субсидию в размере 7,4 миллиона рублей.