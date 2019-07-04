РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В подмосковном Подольске появился новый бесплатный сервис для жителей PODOLSK.TOP, который позволяет получать скидки в магазинах и различных заведениях округа, сообщил «РИАМО в Подольске» менеджер проекта Иван Радько.

«В Подольске появился новый бесплатный сервис для жителей, который позволяет получать скидки в заведениях и организациях округа – PODOLSK.TOP. Данный сервис объединяет неравнодушных и активных людей, которые желают поделиться своим опытом и наблюдениями для того, чтобы наш город стал еще лучше. Каждый участник накапливает баллы за свою активность (комментарии, отзывы и так далее), за что и получает баллы, которые может обменять на скидки в различных магазинах и заведениях», – сказал Радько.

На сервисе уже представлены десятки заведений, магазинов и компаний, которые предоставили сертификаты для пользователей нового городского портала. Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться.