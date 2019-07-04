РИАМО – 4 июл. Министерство сельского хозяйства России предлагает повысить качество и эффективность регулирования в сфере деятельности сбора, переработки и оборота грибов, ягод и других лесных ресурсов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ведомство выступило с инициативой взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, опубликованного в четверг на портале правовой информации.

«Ведомство собирается регулировать сферу сбора, переработки и оборота дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, а также растений, предназначенных для лечения», – говорится в сообщении.

В пояснительной записке к документу отмечается, что перечисленные природные богатства пользуются популярностью и высоким спросом как в стране, так и за ее пределами.

В Минсельхозе России считают, что их переработка и оборот – социально значимая сфера, которая обладает высоким потенциалом роста с точки зрения экономического вопроса.

Кроме того, ведомство также указало на недочеты в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для своих нужд: употребления и продажи.