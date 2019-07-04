РИАМО - 4 июл. Чаще всего на портале mos.ru москвичи проверяют электронный дневник школьника, штрафы ГИБДД и начисления за ЖКУ, более 2,4 миллиона человек пользуются личным кабинетом как минимум раз в месяц, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Число пользователей портала mos.ru возросло до 8,2 миллиона человек. Это почти на 700 тысяч человек больше по сравнению с июнем прошлого года.

«Примерно треть аудитории активно использует личный кабинет. Чаще всего горожане заходят в него, чтобы проверить электронный дневник школьника. Он позволяет контролировать успеваемость ребенка в школе и отслеживать выполнение им заданий», – говорится в сообщении.

Личный кабинет – это персональный раздел на портале mos.ru, который позволяет пользователям получать оперативный доступ к городским сервисам. Зарегистрироваться на сайте и войти туда может любой житель Москвы, имеющий электронную почту и мобильный телефон.

«Благодаря личному кабинету получать государственные услуги можно проще и быстрее. Помимо электронного дневника, в числе самых популярных сервисов — проверка штрафов ГИБДД и начислений за ЖКУ, а также оформление записей к врачу», – сказал руководитель направления «Городские электронные услуги» столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов во время проведения форума «Мой район», который проходит в рамках Московского урбанистического форума.

Кроме того, в начале лета горожане активно использовали виджет с результатами ГИА. С его помощью узнать о результатах экзаменов можно в пару кликов, добавил он.