РИАМО - 4 июл. Жителей Подмосковья и Москвы предупредили, что сильные порывы ветра в регионе сохранятся до 6 июля включительно, на выходных они будут достигать 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Московский регион остается под влиянием циклонов, которые обеспечивают прохладные ночи и дни с температурой на 3-4 градуса ниже нормы. Время от времени будут идти дожди. Так, 5 июля после полудня в столице будет 18-20 градусов и 16-21 в Подмосковье.

«В субботу, 6 июля, временами будет идти дождь. Ночью – 11-13 градусов в столице, и 8-13 градусов по области, но из-за плотных облаков день будет прохладнее, чем накануне – 15-17 градусов и 13-18 градусов соответственно. Местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ночь на 7 июля пройдет небольшой дождь. В Москве будет около 10 градусов, по области – 7-12. Днем временами пройдет дождь, немного потеплеет – до 17-19 градусов в столице и 15-20 в Подмосковье.

Дождь пройдет в регионе и 8 июля. Днем будет 16-21 градус. 9 июля также местами пройдет кратковременный дождь, температура составит 17-22 градуса.

Ранее МЧС предупредило жителей Московского региона о сильных порывах ветра до 18 метров в секунду в четверг.