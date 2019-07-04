РИАМО - 4 июл. Министерство труда и социальной защиты России пересмотрело список запрещенных для российских женщин профессий, с 2021 года они смогут работать дальнобойщиками, парашютистами, управлять электропоездом и ремонтировать автомобили, пишет РБК.

Ранее ведомство направило новый перечень работ и должностей, запрещенных для женщин в РФ, на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которую координирует вице-премьер Татьяна Голикова.

«Всего в актуализированном перечне содержится 98 видов работ и должностей, на которых ограничивается применение труда женщин. Ведомство рассчитывает, что обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года», – уточняется в сообщении.

Действие обновленного документа будет распространяться на работниц, условия труда которых отнесены к вредному и опасному классу по результатам спецоценки. При создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений на любых работах.

В новом перечне Минтруд предложил снять запрет для женщин на работу водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 тонн, членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота, парашютистом, машинистом электропоезда, слесарем по ремонту автомобилей, рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах и другим.

Как уточнил представитель Минтруда, критериями при пересмотре и актуализации перечня стали факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие «отдаленные последствия». Кроме того, новый документ исключает произвольное ограничение использования труда женщин на работах, что является гарантией их права на справедливые условия труда.