РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 июл. В подмосковных Люберцах дерево упало на проезжую часть на Смирновской улице, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Инцидент произошел около 11:45 в четверг.

Дерево лежит на полосе в сторону пересечения с улицей Кирова. На месте работают сотрудники ГИБДД, они оцепили полосу. Дерево упало на провода, они провисли, а над тротуаром оборвались.

На месте работают службы, которые устраняют последствия.

«В ЕДС ЖКХ жалобы и обращения по данному вопросу не поступали», – отметила руководитель службы Наталья Басова.