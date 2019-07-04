РИАМО - 4 июл. В Москве упавшее дерево частично перекрыло движение на Кутузовском проспекте, дорожные службы в течение 15 минут убрали дерево с проезжей части, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, упавшее дерево частично перекрыло дорожное движение на Кутузовском проспекте.

«Дорожные службы в течение 15 минут убрали дерево», - сказал собеседник агентства.

Утром в четверг в столице зафиксировали сильнейшие порывы ветра в 19 метров в секунду, сильный ветер сохранится до конца дня.

ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за сильных порывов ветра.