РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 июл. Сборная команда юнармейских отрядов Подольска представит Подмосковье на финальном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» с 8 по 14 июля, говорится в сообщении местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В Подмосковье на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» с 8 по 14 июля пройдет финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Традиционно в мероприятии участвуют воспитанники военно-спортивных клубов и юнармейских отрядов в возрасте от 14 до 17 лет. Им предстоит пройти следующие испытания: тактическая игра на местности, военизированная эстафета, демонстрация знаний по истории, строевая подготовка и многое другое.

«По консолидированному решению Главного управления социальных коммуникаций Московской области и министерства образования Подмосковья защищать честь Подмосковья будет команда «Патриоты Подолья» – сборная местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» городского округа Подольск», – говорится в сообщении.

В течение июня юнармейцы округа уже прошли учебно-тренировочные сборы на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Родина», Преображенского полка, а также учебного центра министерства обороны в Богородском городском округе. В настоящий момент ребята тренируются в центре «Родина», проходя заключительные семидневные сборы.