РИАМО - 4 июл. На эстакаде на Октябрьском проспекте и на путепроводе через железную дорогу в подмосковных Люберцах установят шумозащитные экраны в ходе реконструкции, также построят 13 подземных пешеходных переходов с пандусами, сообщил в четверг министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Я заранее прошу прощения за то, что мы, наверное, когда будем строить, будем немножко шуметь. По всему ходу движения путепровода будут предусмотрены защитные экраны длиной 800 метров», - сказал Гержик во время доклада губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Гержик рассказал, что реконструкция Октябрьского проспекта начнется в ближайшее время от станции метро «Лермонтовский проспект» до поворота на Егорьевское шоссе. Общая протяженность - 6,5 километров. Стоимость - 12,8 миллиарда рублей. В 2022 году первый этап реконструкции полностью закончат.

«В этом году мы начинаем работы в июле. В первую очередь мы делаем боковые проезды, чтобы не страдало движение. Перезапускаем по ним движение и начинаем устанавливать опоры под эстакаду длиной 473 метра. У нас в составе первого этапа - 1,5 километра дороги, два подземных пешеходных перехода и большая эстакада, чтоб не было пробок», - уточнил Гержик.

Кроме этого, планируется создать комфортную среду для маломобильных граждан, в частности, пешеходные переходы с удобным уклоном для колясок. Для инвалидов установят подъемники. Всего запланированы 13 подземных пешеходных переходов с пандусами.