РИАМО - 4 июл. В четверг на территории Московской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, жителям региона посоветовали быть острожное на улице, сообщается на сайте Г УМЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 июля в ближайший час с сохранением до конца суток местами в Московской области ожидается усиление западного ветра порывами 13-18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья рекомендуют закрыть все форточки в доме, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод, не пользоваться лифтом в многоквартирных домах.

«Если сильный ветер застал вас на улице немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий», - уточняется в материале.

акже спасатели рекомендуют не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Машину советуют поставить в гараж, или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.