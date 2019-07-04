РИАМО - 4 июл. Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» представил результаты экологической модернизации представителям студенческих советов столичных вузов и лидерам молодежных организаций Юго-Восточного округа столицы, говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

Делегация побывала на производственной площадке и ознакомилась с проектами, которые «Газпром нефть» реализует с 2011 года в рамках программы развития Московского НПЗ. Благодаря выполненным мероприятиям завод уже на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду. К 2020 году в рамках второго этапа модернизации воздействие на окружающую среду будет сокращено еще на 50%. Визит состоялся по инициативе депутата Московской городской думы от ЮВАО Инны Святенко.

«Специалисты предприятия представили технологии ключевых проектов: биологических очистных сооружений «Биосфера» и комбинированной установки переработки нефти «Евро+». Участники визита ознакомилась с принципом работы первой в отрасли автоматизированной системы мониторинга воздуха и новой мобильной лабораторией Московского нефтеперерабатывающего завода. Отдельно была представлена программа социальных инвестиций предприятия, направленная на поддержку масштабного благоустройства районов ЮВАО», — говорится в сообщении.

Депутат Мосгордумы Инна Святенко отметила, что современный город — означает, что преобразования касаются всех сфер, в том числе и промышленного сектора.

«Сегодня наша молодежь на примере Московского НПЗ убедилась, что столичные предприятия имеют четкий ориентир на внедрение лучших практик и создание высокотехнологичных рабочих мест. Это открывает много новых возможностей», — добавила она.

В свою очередь генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер дополнил, что комплексная программа модернизации дает возможность использовать лучший мировой опыт и становиться бенчмарком в отрасли. Эффективные технологии, которые внедрены на установках Московского НПЗ, позволяют безопасно и надежно выполнять задачи, поставленные городом, — бесперебойно снабжать столицу качественным топливом.