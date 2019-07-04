РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. Юные воспитанники вокального ансамбля «Славяночка» из Подольска стали победителями и призерами международного творческого фестиваль-конкурса в Грузии, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Детский образцовый коллектив вокальный ансамбль «Славяночка» из Подольска награжден на III Международном творческом фестивале-конкурсе «Море впечатлений» в городе Батуми Грузии. Так, старшая группа ансамбля получила Гран-при, младшая группа заняла первое место. Также воспитанница Ольга Соловьева получила первое место, а Луиза Ахметова – второе место. Дуэт Луиза Ахметова и Фаина Керимова занял второе место», – говорится в сообщении.

Фестиваль проводился с конца июня и до первых чисел июля в нескольких номинациях: вокал, хореография, инструментальное исполнительство, театр, оригинальный жанр и других. Руководителем подольского детского ансамбля является Наталия Скрипко.