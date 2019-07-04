РИАМО - 4 июл. В 2019 году на благоустройство дворовых территорий и Звуковой улицы в подмосковных Люберцах потратят почти 300 миллионов рублей, сообщил журналистам в четверг министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В четверг с рабочим визитом в Люберцы приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он заслушал доклад о втором этапе благоустройства центральной части города, а также о реконструкции Октябрьского проспекта.

«В целом в Люберцах запланированы ремонт и благоустройство 68 дворовых территорий. Предусмотрены значительные средства из бюджета Московской области, из муниципального бюджета. Почти 300 миллионов в этом году будет потрачено на благоустройство территорий в Люберцах», - сказал Хайкин.

Он уточнил, что эти деньги также пойдут на благоустройство Звуковой улицы.

В 2019 году в Подмосковье планируют благоустроить 1360 дворов. Ежегодно в регионе благоустраивают не менее 10% от общего числа дворов.