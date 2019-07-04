РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. Сотрудники ГИБДД Люберец провели профилактическую беседу с водителями общественного транспорта, им рассказали о причинах ДТП, говорится в сообщении пресс-службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Второго июля в автоколонне №1787 в Люберцах прошла очередная встреча дорожных инспекторов с водителями автобусов.

«Сотрудники ГИБДД довели до водителей информацию о дорожно-транспортной обстановке на территории обслуживания подразделения. Они рассмотрели основные причины ДТП с участием автобусов, рассказали об ответственности за нарушение правил дорожного движения», – говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено травмированиям пассажиров при падении в общественном транспорте в момент резких маневров. Водителям напомнили о повышенной ответственности, возложенной на них, при осуществлении перевозки пассажиров, в особенности групп детей. Также, учитывая тот факт, что каждый водитель автобуса является еще и родителем, автоинспекторы напомнили им об ответственном отношении к безопасной перевозке своих детей и в личных автотранспортных средствах.

Водители со стажем узнали, как подобрать автокресло для ребенка, где в машине наиболее безопасное место для перевозки и до какого возраста можно перевозить ребенка в детском удерживающем устройстве, а с какого использовать штатные ремни безопасности.