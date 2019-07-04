РИАМО - 4 июл. АО «Мосинжпроект» и французская компания SUEZ планируют создать в столице совместное предприятие по переработке строительного мусора, оно появится до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На площадке Московского урбанистического форума АО «Мосинжпроект» и французская компания SUEZ подписали предварительное соглашение о создании совместного предприятия по переработке грунтов и отходов строительства.

«У нас очень хорошие деловые отношения с Францией. Мы ведем большую совместную работу с французскими инвесторами. Например, весной в рамках международной выставки недвижимости и инвестиций MIPIM в Каннах мы с АО «Мосинжпроект» начали взаимодействие с компанией SUEZ по созданию совместного предприятия», - сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он отметил, что завершить оформление всех договоренностей планируется до конца этого года.

По его словам, совместное предприятие создается с целью оптимизации управления по переработке грунтов и отходов при строительстве новых объектов метрополитена, транспортно-пересадочных узлов.

Генеральный директор «Мосинжпроекта» Марс Газизуллин уточнил, что как ведущий оператор по реализации градостроительных программ российской столицы компания стремится к использованию лучших мировых практик в своей деятельности.

«Более чем вековой опыт компании SUEZ в этой сфере интересен «Мосинжпроекту» не только с точки зрения экономической эффективности (переработка строительного мусора дает до 80% сырья для повторного использования), но и в плане защиты окружающей среды и улучшения условий жизни горожан», - добавил Газизуллин.

Генеральный директор группы компаний SUEZ Бертран Камю в свою очередь подчеркнул, что рад сотрудничеству с Москвой.

«Мы рады подтвердить наше намерение делиться с АО «Мосинжпроект» нашим опытом и ноу-хау в области управления строительными грунтами и отходами. Вместе мы будем решать проблемы городских преобразований и экономики замкнутого цикла в российской столице», - отметил Камю.

Наращивание объемов строительства метро и дорог, а также реализация программы реновации сопровождаются ростом строительных отходов, поэтому создание совместного предприятия с компанией SUEZ, которая является лидером по переработке мусора в мире, позволит усилить контроль и вывести на новый уровень решение этого вопроса в Москве.

Ежегодно от проходки новых линий метро в столице образуется около 20 миллионов кубометров строительного грунта.

В четверг открылся Московский урбанистический форум, в его рамках впервые пройдет международный конгресс по проблемам городского здоровья. Состоится обсуждение проектов, которые повышают качество жизни. На MUF-2019 впервые пройдет международный конгресс Urban Health по проблемам городского здоровья. На форуме предусмотрен и фестиваль - открытая программа для москвичей.