РИАМО - 4 июл. Утром в четверг в столице зафиксировали сильнейшие порывы ветра в 19 метров в секунду, сильный ветер сохранится до конца дня, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ранее ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду в четверг.

«Ветреная погода, отмечавшаяся в Московском регионе в среду, сохраняется и сегодня. Уже в утренние часы порывы ветра в столице достигали 17-19 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Сильный ветер сохранится в городе и его окрестностях до конца дня.

Горожанам рекомендуют парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, во время сильного ветра нельзя укрываться под деревьями.