РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В подмосковном Подольске управляющая компания возместила ущерб жителю округа, на машину которого упала штукатурка с многоквартирного дома, сообщила «РИАМО в Подольске» управляющий многоквартирным домом от управляющей компании «Капитал-инвест» Наталья Керсак.

На днях у дома №41/5 на улице Советская в Подольске на припаркованную машину упали обломки штукатурки. В настоящее время территория вблизи данного дома огорожена и сотрудниками УК были развешаны предупреждающие сообщения.

«Данный случай не доказан. У пострадавшего имелись обломки штукатурки, но то, что она упала именно с нашего дома – доказательств нет. Тем не менее, мы возместили ущерб пострадавшему и оградили территорию вблизи данного дома. В настоящее время данный дом обследуем», – сказала Керсак.

Она добавила, что 8 июля управляющая компания планирует также провести в данном доме герметизацию межпанельных швов.