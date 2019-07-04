РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июл. В подмосковном Красногорске госпитализировали мужчину с колото-резанным ранением, полученным в ходе пьяной ссоры, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник Главного управления МВД России по Московской области.

Первого июля в 22:06 в Красногорске из квартиры на улице Ленина с колото-резаным ранением в ГБУЗ МО «Красногорская ГБ №1» доставлен и госпитализирован неизвестный мужчина. Третьего июля удалось установить личность неизвестного, им оказался гражданин М. 1982 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными отделения уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции знакомая М. 1985 года рождения», – сказал сотрудник ведомства.

Он отметил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

«Третьего июля по данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении женщины избрана мера пресечения – подписка о невыезде.