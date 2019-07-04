РИАМО - 4 июл. Октябрьский проспект реконструируют в подмосковных Люберцах, на эти цели из бюджета выделили более 12,8 миллиарда рублей, по окончании реконструкции пропускная способность трассы составит 115 тысяч машин в сутки, сообщил журналистам в четверг министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Мы начинаем реконструкцию Октябрьского проспекта в Люберцах. Общий объем строительно-монтажных работ составляет 12,8 миллиарда рублей», - сказал Гержик.

Гержик рассказал, что протяженность реконструкции всего проспекта составит порядка 6,5 километров по основному ходу и 5,9 километра по съездам, будет проведено устройство девяти подземных пешеходных переходов, 25 автобусных остановок и семи светофорных объектов. Ожидается, что по окончании реконструкции пропускная способность трассы составит 115 тысяч машин в сутки.

«К 2024 году мы планируем закончить полностью реконструкцию этой очень важной для Подмосковья и Люберец автомобильной дороги. Подразумевается расширение до шести-восьми полос, устройство 13 подземных пешеходных переходов. В том числе планируются дублеры Октябрьского проспекта, чтобы движение было оптимально, два искусственных сооружения, которые обеспечат интенсивность движения, чтоб не было пробок. Подготовительный этап уже начат», - уточнил министр.

Реконструкция Октябрьского проспекта в Люберцах будет реализована в пять этапов. Проект реализуется в рамках мероприятий по развитию дорожной сети и улучшению транспортной доступности в Люберцах в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В настоящее время ведется реализация первого этапа реконструкции дороги. В конце мая подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства» заключило контракт с АО «Стройтрансгаз» на реконструкцию первого этапа Октябрьского проспекта в Люберцах. Стоимость первого этапа реконструкции составляет 4,06 миллиарда рублей. В настоящее время специалисты ведут подготовку необходимой документации, к строительно-монтажным работам планируется приступить в сентябре 2019 года.

Участок реконструкции по первому этапу определен от примыкания улицы Власова к Октябрьскому проспекту до подхода к путепроводу через железнодорожные пути с поворотом на улицу Волковскую. По окончании реконструкции средняя скорость движения составит порядка 80 километров в час, а пропускная способность дороги возрастет на 35%. Окончание работ по реконструкции первого этапа запланировано на 2022 год.

В рамках первого этапа реконструкции будет увеличено число полос движения с четырех до шести. Протяженность участка реконструкции составит 1,5 километра по основному ходу проспекта и порядка 3 километров по боковым проездам и съездам. В рамках первого этапа предусмотрено строительство нового четырехполосного путепровода над двумя загруженными перекрестками на улицах Красная и Смирновская протяженностью 473 метра. Для организации и обеспечения безопасности дорожного движения будут построены два подземных пешеходных перехода, проведено устройство трех светофорных объектов и семи автобусных остановок.

Завершение работ на всех пяти этапах реконструкции Октябрьского проспекта намечено на 2025 год. Реконструкция значительно увеличит пропускную способность дороги, улучшит транспортную доступность городского округа Люберцы. Расширение дороги ликвидирует транспортные заторы в часы пик.

Октябрьский проспект - наиболее протяженная улица города Люберцы, является началом Рязанского шоссе, также является основным выездом жителей Люберец, Некрасовки, Островцов, Томилина в Москву и к станциям метро («Лермонтовский проспект», «Косино»). В настоящее время Октябрьский проспект - четырехполосный (по две полосы в каждую сторону), здесь установлены 14 светофорных объектов (два из которых используются только для пешеходного перехода), что серьезно затрудняет передвижение автотранспорта по дороге в часы пик.