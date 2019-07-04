РИАМО - 4 июл. Второй этап благоустройства центральной части Люберец начнется в июле, губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил подготовку к работам, передает корреспондент РИАМО.

Глава региона заслушал доклад министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Проект благоустройства улицы Звуковая является продолжением реализации общего проекта по благоустройству центральной части города Люберцы: улица Смирновская, Октябрьский проспект, улица Звуковая.

В 2017 году был завершен первый этап благоустройства. На улице Смирновская установили лавочки, провели освещение, сделали озеленение и уложили тротуарную плитку. Благоустроили зону отдыха на Октябрьском проспекте – от улицы Смирновской до улицы Куракинской.

Этап благоустройства 2019 года включает территории улицы Звуковой от Октябрьского проспекта до улицы Кирова. На территории благоустройства находятся кинотеатр «Октябрь», Люберецкий краеведческий музей, здание администрации городского округа. На Звуковой улице планируют создать пешеходно-рекреационную зону с дополнительным озеленением. Кроме того, парковочные места, расположенные от главного входа в администрацию, перенесут на существующую парковку с обратной стороны здания. Планируется создание новых скамеечных групп, установка велопарковки и навигационных стендов.

«Будет создана зона отдыха, дополнительное озеленение, лавочки. Созданы все условия для комфортного времяпрепровождения», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На газонах высадят густорастущие кустарники, цветы и деревья. Дополнительно планируют заменить ограждения школы.

Также речь шла о комплексном благоустройстве зоны отдыха «Малаховское озеро», расположенной в центре сложившейся городской застройки поселка Малаховка общей площадью 13,5 гектаров.

Существующая зона отдыха образовалась вокруг Малаховского озера, история которого насчитывает более 300 лет.

Комплексное благоустройство территории предусматривает создание комфортных зон отдыха для жителей и гостей Малаховки с учетом сложившейся инфраструктуры парка (входные группы, зоны отдыха, игровые зоны и так далее).

Планируется упорядочивание существующей тропиночной сети с устройством велодорожки, установкой новых детских игровых и спортивных комплексов и площадок, в том числе для маломобильных групп населения. С западной и южной сторон озера предполагается устройство набережной со смотровыми площадками, выступающими над водой. В центре озера будет бить фонтан.