РИАМО – 4 июл. Жителям 15 домов управляющей компании «СЭР» и «Универсальные решения» в подмосковном Дзержинском разъяснили правила оплаты за отопление, говорится в сообщении службы корпоративных коммуникаций МособлЕИРЦ.

«МособлЕИРЦ извещает жителей 15 многоквартирных домов, находящихся в управлении компаний «СЭР» и «Универсальные решения» о том, что в июне были произведены начисления по услуге «Отопление». Начисления за июнь отразились в единых платежных документах жителей 14 домов под управлением УК «СЭР» и одного «Универсальные решения», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что это дома по адресам: улица Академика Жукова, дом №38; улица Дзержинская, дома №№11, 27, улица Лермонтова, дома №№8, 9, 10, улица Спортивная, дома №№14, 15, 16, 17, 18, Улица Школьная, дома №№3, 4, а также жителей дома по адресу: улица Бондарева, дом №3, находящегося в ведении управляющей компании «Универсальные решения».

Расчет платы за отопление производится при наличии общедомовых приборов учета – только в отопительный период, когда услуга фактически предоставляется. При отсутствии приборов учета или в случае, когда они вышли за межповерочный интервал – в течение года равными суммами.

В связи с тем, что в этих 15 домах общедомовые приборы учета тепла с 1 июня вышли за межповерочный интервал, расчетная система автоматически произвела начисления по среднемесячному потреблению.

«В настоящий момент МосОблЕИРЦ прекращены начисления по услуге »Отопление«. Жители, получившие квитанции с начислениями за отопление, могут оплатить квитанцию частично, вычтя из итоговой суммы к оплате сумму за отопление. В случае полной оплаты внесенные средства будут учтены как аванс, и в следующем месяце общий счет за жилищно-коммунальные услуги будет уменьшен на сумму переплаты», – подчеркнула исполняющий обязанности начальника управления «Дзержинский» МосОблЕИРЦ Татьяна Игнатова.

Также в клиентском офисе МосОблЕИРЦ жители могут получить новый единый платежный документ за июнь 2019 года с откорректированными, «нулевыми» начислениями по услуге «Отопление».

Клиентский офис расположен по адресу: Дзержинский, улица Лермонтова, дом 12Б. Режим работы: с понедельника по пятницу – с 9:00 до 19:00, без перерыва. В субботу офис работает с 10:00 до 15:00. Воскресенье – выходной день.