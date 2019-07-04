РИАМО - 4 июл. В Москве суд признал виновным собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана в уклонении от уплаты налогов в размере 650 миллионов рублей, его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщается на сайте СК РФ.

Доказательства, собранные следственными органами ГСУ СК РФ по Москве, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» и держателя одноименного товарного знака Юрия Белойвана.

«Он признан виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). <…> Приговором суда Юрию Белойвану назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми фактически руководимых им организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком «Корчма Тарас Бульба», организовал практику непробития в ресторанах кассовых чеков и отказа в приеме к оплате банковских карт.

Им были привлечены так называемые «ночные кассиры», которые ночью с помощью специального программного обеспечения осуществляли в ресторанах удаление в памяти системы Р-кипер (система автоматизации предприятий общественного питания) наиболее дорогостоящих заказов за день, корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости.

После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях. Всего таким образом от уплаты налогов Белойваном было сокрыто более 650 миллионов рублей.

«После блокировки счетов указанных организаций с целью обеспечения возмещения причиненного бюджету ущерба деятельность ресторанов Белойваном была продолжена от лица иных юридических лиц. Собранными по делу доказательствами удалось установить аффилированность Белойвана с вновь созданными организациями и наложить аресты на их счета», - уточняется на сайте.

Следствием была инициирована и впервые применена налоговым органом на практике деятельность «налоговых постов», при которых инспекторы на протяжении всего рабочего дня находились в помещении ресторанов и контролировали соблюдение финансовой дисциплины, включающей прием к оплате банковских карт и пробитие кассовых чеков. Всего в период работы «налоговых постов» было обеспечено поступление на арестованные счета более 25 миллионов рублей.

С целью возмещения недоимки по налогам в процессе расследования уголовного дела установлено и арестовано имущество Белойвана, оформленное в том числе на имя третьих лиц, на сумму примерно 400 миллионов рублей.

«В рамках расследования уголовного дела допрошено несколько десятков свидетелей из числа работников ресторанов и сотрудников сети, а также деловых партнеров Белойвана. Их показания подтвердили причастность обвиняемого к этим преступлениям. Во время проведения следственных действий Белойван признал вину во всех инкриминируемых ему деяниях», - заключается в материале.