РИАМО - 4 июл. Около 150 миллионов рублей планируют экономить ежегодно в Ленинском городском округе за счет объединения поселений Ленинского района, следующий год станет в муниципалитете переходным, сообщил глава района Валерий Венцаль.

«Мособлдума поддержала объединение семи поселений в единый городской округ. Мы завершаем череду всех преобразований на территории Московской области, мы к этому шли больше года. Мы для себя определили цифру около 150 миллионов за счет отказа от дублирования», - сказал Венцаль журналистам.

Он отметил, что Территориальная избирательная комиссия Ленинского муниципального района должна назначить выборы в совет депутатов городского округа, они должны быть назначены в срок не позднее 6 месяцев. Определены 30 одномандатных избирательных округов. При этом говорить о количестве сокращенных чиновников пока рано.

«Следующий год будет годом переходным, бюджет будет приниматься районом и поселениями, а исполняться будет уже городским округом. В следующий период нам нужно будет подготовить и финансовую составляющую, и налоговую базу, чтобы с 2021 года начинать управление бюджетом органом местного самоуправления городского округа. Основное для территории городского округа - нарастить наши мощности по благоустройству, ЖКХ», - заключил Венцаль.