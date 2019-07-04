РИАМО - 4 июл. Исполнение полномочий главы Пушкинского района Подмосковья возложили на замглавы администрации муниципалитета Алексея Тимошина, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

Ранее пост главы Пушкинского района занимал Евгений Жирков. Затем временно исполняющим обязанности главы муниципалитета стал замглавы администрации района Андрей Платонов.

«Третьего июля 2019 года решением совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской области исполнение полномочий главы Пушкинского муниципального района возложено на заместителя главы администрации Пушкинского муниципального района Тимошина Алексея Викторовича», — говорится в сообщении.