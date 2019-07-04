РИАМО - 4 июл. Сотрудники ГИБДД подмосковных Люберец разыскивают водителя, который сбил 12-летнего велосипедиста на Комсомольской улице городского округа Лыткарино, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ России «Люберецкое».

По предварительным данным, 2 июля неустановленный водитель, двигаясь по улице Комсомольская в районе дома №7/7, наехал на велосипедиста, который переезжал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадал мальчик 12 лет, которому с травмами различной степени тяжести оказали помощь в детской больнице Люберец.

«Сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводятся разыскные мероприятия, направленные на установление водителя, причастного к совершению наезда. По фактам ДТП проводятся проверки, в результате которых будут установлены причины случившегося», – говорится в сообщении.

Очевидцев ДТП просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8(495)501-25-83, 8(495)501-13-49.

«Уважаемые водители! При совершении ДТП не усложняйте положение, в котором вы оказались, выполните обязанности, предписанные ПДД, и сообщите в отдел ГИБДД по телефонам: 112 или 8(495)501-25-83 и действуйте по указанию дежурного по ОГИБДД», – заключается в сообщении.