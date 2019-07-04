РИАМО - 4 июл. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли в трех чтениях законопроект об организации городского округа на территории Ленинского района, передает корреспондент РИАМО.

«Согласно проекту закона объединяются территории городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское, Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района (и поселения - ред.) утрачивают статус муниципальных образований. Муниципальное образование наделяется статусом городского округа», - сказал глава района Валерий Венцаль, представляя законопроект.

Он отметил, что устанавливается численность совета депутатов в количестве 30 человек.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

Муниципальное образование станет Ленинским городским округом.