РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. Почти 50 детей с ограниченными возможностями здоровья поедут из Люберец в Анапу в июле текущего года, сообщается в Instagram-аккаунте главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого.

«Лето – в самом разгаре! В течении года в горокруге Люберцы 155 детей-сирот смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Евпатории. Почти 50 ребят с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в приемных семьях, в июле отправятся в Анапу. Для подростков организованы тематические смены в парке «Патриот» и военно-патриотическом центре «Офицерское собрание» – там отдохнут более 80 юношей и девушек», – сказал Ружицкий.

Особое внимание будет уделено детям из социально незащищенных категорий: 268 ребят отправятся этим летом на базы отдыха Крыма, Краснодарского края и Московской области. В 38 образовательных учреждениях Люберец весь июнь работали лагеря с дневным пребыванием. Их посетили порядка 3,5 тысяч человек.

Глава Люберец пожелал юным люберчанам с пользой провести оставшиеся летние месяцы.