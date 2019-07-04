РИАМО - 4 июл. Мособлдума приняла в третьем чтении законопроект, которым увеличила срок действия льготы по транспортному налогу для многодетных семей, передает корреспондент РИАМО.

Сейчас многодетная семья освобождена от уплаты транспортного налога на имеющийся у них автомобиль с даты возникновения статуса многодетной семьи – то есть с даты рождения третьего ребенка (или усыновления, установления опеки и попечительства), а лишается льготы с момента лишения статуса.

Московская областная дума приняла закон, в рамках которого льгота будет предоставляться за весь налоговый период, то есть с 1 января, даже если ребенок родился в декабре.

Кроме того, в соответствии с законом, льгота прекращает свое действие не с момента лишения семьи статуса многодетной, а со следующего налогового периода.

В третьем чтении законопроект поддержали большинство депутатов.