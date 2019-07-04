РИАМО - 4 июл. Пьяная ссора мужчины и женщины в селе Речицы Раменского городского округа завершилась дракой, в результате которой пострадавшую с травмой головы доставили в больницу, она скончалась, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«3 июля в 18:28 в дежурную часть МУ МВД России «Раменское» поступила информация о том, что 24 июня в 00:38 от дома на улице Совхозной в селе Речицы Раменского городского округа бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» с множественными гематомами доставлена и госпитализирована женщина 1979 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно заключению судебно-медицинского исследования от 3 июля, смерть пострадавшей наступила в результате травмы головы.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции ранее судимый сожитель погибшей 1983 года рождения.

«Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - добавил представитель пресс-службы.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».