РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. Порядка пяти водозаборных узлов (ВЗУ) реконструируют в подмосковной Балашихе до конца года, их оснастят системами водоочистки и станциями обезжелезивания, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«С начала года (2019 – ред.) реконструкции подверглись ВЗУ (водозаборный узел – ред.) №9 в микрорайоне Железнодорожный на улице Маяковского и ВЗУ №5 в микрорайоне Салтыковка. Также у нас в планах реконструировать ВЗУ №6 в центре Балашихи и №2 – в центре микрорайона Железнодорожный. Кроме того, мы еще реконструируем ВЗУ в деревне Полтево. Все работы будут завершены в 2019 году», – сказал директор Балашихинского водоканала Николай Говричев.

Он добавил, что модернизацию водозаборных узлов проводят без перебоев в водоснабжении жителей Балашихи. Их оснащают системами водоочистки и станциями обезжелезивания.

«Мы уделяем внимание не только ВЗУ, но и водонасосным станциям третьего подъема – тем, что подают воду в многоквартирные дома. В этом году мы установили новые насосы на ВНС (насосоная водопроводная станция – ред.) №24 в микрорайоне Дзержинского, на ВНС №11 в Балашихе и на ВНС №15 в Железнодорожном. Их подключили к системе диспетчеризации. Давление регулируется автоматически – в часы максимального потребления насосы подают больше воды. Автоматика сглаживает перепады», – пояснил Говричев.

В нынешнем году на реконструкцию инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в Балашихе выделили около 600 миллионов рублей.

Программа губернатора Московской области «Чистая вода» реализуется в Балашихе с 2017 года. В 2018 году в рамках программы в Балашихе реконструировали водозаборные узлы №7 и №8 в микрорайоне Железнодорожный. Там построили дополнительные резервуары для отбора воды из Восточной системы водоснабжения, установили оборудования для ее очистки.