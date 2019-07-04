РИАМО - 4 июл. Скоро стартует третий этап строительства школы на 825 учеников, она войдет в состав жилого комплекса на территории столичного района Орехово-Борисово Южное, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Эта школа является инвестиционным объектом капитального строительства. Проектную документацию на ее строительство уже согласовали. Здание расположится на Ясеневой улице.

«В рамках проекта предусмотрено строительство здания школы, устройство проездов к ней и тротуаров, хозяйственной площадки, установка малых архитектурных форм и оборудования площадок, в том числе теневых навесов. На территории учебного заведения устроят газоны, высадят деревья и кустарники, также будет установлен шумозащитный экран», – рассказал председатель ведомства Валерий Леонов.

В составе физкультурно-спортивного блока в южной части школьной территории расположится футбольное поле с покрытием из газона, баскетбольная площадка и площадка для сдачи норм ГТО. Помимо этого, в комплексе спортивных объектов появятся зоны для гимнастики 1-4 классов, прыжков в длину, а также спортивная площадка с трибунами, круговая и прямая беговые дорожи.

«На территории новой школы будет также учебно-опытная зона, в которой предусмотрено размещение теплицы и участков для посадки растений. Создание условий для проведения исследований учениками, получения ими прикладных навыков, несомненно, поспособствует максимально полному и всестороннему образованию», – добавил председатель Москомэкспертизы.

Рекреационная зона предусмотрена в западной части участка: площадки с резиновым покрытием для подвижных игр учащихся, место отдыха во внутреннем дворе и площадка для проведения торжественной линейки.

В школе предусматривается обучение 12 классов начальной школы на 300 учащихся, 15 классов основной школы на 375 мест и 6 классов средней школы на 150 учеников. Предусматривается обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Численность педагогического коллектива составит 87 человек.

«В составе учебных помещений проект предусматриваются как универсальные кабинеты, так и специализированные: естественнонаучные, иностранного языка, программирования, черчения, самотестирования, мастерские и кабинеты дополнительного образования. Дополнительно будут созданы помещения для лабораторных практикумов, художественного и музыкального образования и даже шахматный кружок», – заключил Леонов.