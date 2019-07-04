РИАМО - 4 июл. Депутаты Московской областной думы в третьем чтении приняли законопроект, который освобождает от налога на имущество на 10 лет комплексы по обращению с отходами, передает корреспондент РИАМО.

В настоящий момент на территории Подмосковья существует одна организация, на балансе которой учтен комплекс, который будет иметь право на применение льготы. Всего на территории Московской области планируется строительство и ввод в эксплуатацию 12 комплексов. Законопроект направлен на стимулирование развития инвестиционной деятельности в этой сфере, уточняется в пояснительной записке.

«Проект закона Московской области, который предлагает предоставить организациям, на балансе которых учтены комплексы по обращению с отходами (по переработке отходов) производства и потребления, налоговую льготу в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций сроком на 10 лет, был одобрен на предшествующем заседании Мособлдумы», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

В первый год работы комплексов тарифы устанавливаются на период, продолжительностью не менее 12 месяцев, в дальнейшем тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, при этом размер тарифов должен компенсировать экономически обоснованные расходы. Применение налоговых льгот позволит сократить срок окупаемости инвестиций для комплексов в основные средства.

Закон в третьем чтении приняли большинство депутатов.