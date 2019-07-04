РИАМО - 4 июл. Дорожная авария с участием двух большегрузов произошла на трассе М4 «Дон» в Московской области, в ДТП пострадал один человек, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 05:20 два большегруза столкнулись на 27-м километре трассы М4 «Дон». Один стоял на обочине, а второй совершил с ним столкновение. Один человек пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.