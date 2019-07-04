РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В подмосковном Подольске около 30 управляющих компаний округа примут участие в акции «Школа ЖКХ нашего двора» 6 июля и ответят на вопросы жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Государственная жилищная инспекция Московской области 6 июля проведет акцию «Школа ЖКХ нашего двора», которая приходит на смену предыдущей акции «День открытых дверей в УК Подмосковья». Цель мероприятия – обеспечить всестороннюю информированность населения о работе сферы ЖКХ региона.

«В акции, которая будет проходить с 10:00 до 15:00, примут участие 27 управляющих компаний городского округа Подольск. В ходе мероприятия УК должны будут предоставить жителям возможность в выходной день прийти на праздник своего двора и получить ответы на все интересующие вопросы, касающиеся ЖКХ – от графика управляющей компании по проведению уборки в местах общего пользования до нововведений в жилищно-коммунальной сфере Московской области», – говорится в сообщении.

В управляющих организациях, заявивших об участии в акции, будут присутствовать также представители администраций и профильных ведомств, а также государственные жилищные инспекторы, которые помогут ответить на вопросы жителей и проконтролируют ход проведения акции. С адресным перечнем площадок проведения акции в Подольске горожане смогут ознакомиться на сайте администрации округа.