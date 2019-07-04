РИАМО – 4 июл. По исследованиям испанских ученых, если пить молоко и питаться продуктами, которые из него производят, то можно уберечься от ряда недугов, в частности, молочные продукты влияют на уменьшение риска развития колоректального рака и рака мочевого пузыря, сообщает РИА Новости.

По теме предупреждающих заболевания качеств молока ученые выполнили мета-анализ 14 исследований. В основу этих трудов легли наблюдения, которые специалисты получили в ходе рандомизируемых контролируемых опытов, и кроме того, мета-исследований и других исследований.

«Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа», — подчеркивается в материале.

Молочные продукты также влияют на уменьшение риска развития колоректального рака и рака мочевого пузыря. К сожалению, употребление молока никак не уберегает от остеопоротических переломов, но может снизить вероятность перелома позвонков.

С 1 июля на территории России вступил закон, по которому на полках магазинов молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны размещаться так, чтобы покупатель мог визуально отделить их от других пищевых продуктов.

Для визуального отделения продуктов с содержанием заменителя молочного жира и без него на ценниках появились обозначения «СЗМЖ» и «БЗМЖ». В магазинах также появились плакаты с обозначением маркировки.

В магазинах «Магнит» молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты будут визуально разделять с помощью ценников. В «Ашане» продукты без заменителя жира выделят специальным значком.

Глава Роскачества Максим Протасов поддержал нововведения и отметил, что это поможет покупателям сделать осознанный выбор.

Сегодня на молочный сектор в России приходится значительная доля фальсификата. В прошлом году 21,6% от общего объема исследованной продукции был фальсификатом. А нововведения могут помочь решить проблему.