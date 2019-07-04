РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. На станции обезжелезивания водозаборного узла (ВЗУ) №21 в Краскове подмосковных Люберец начали проводить работы по замене фильтров, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

В городском округе Люберцы реализуется программа «Чистая вода», в ее рамках проводится строительство и модернизация водозаборных узлов, проходит ремонт и замена сетей холодного водоснабжения.

«В настоящее время ведутся работы по замене фильтров на станции обезжелезивания ВЗУ №21 в Краскове. В текущем году проведут реконструкцию ВЗУ №7 в Люберцах с установкой станции умягчения воды», - говорится в сообщении.

Также для обеспечения жителей качественной водой была увеличена ее подача на 4 тысячи кубометров в сутки из централизованной системы водоснабжения АО «Мосводоканал». На сегодняшний день рассматривается возможность подключения жилого фонда поселка Октябрьский к этой системе.