РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. На станции обезжелезивания водозаборного узла (ВЗУ) №21 в Краскове подмосковных Люберец начали проводить работы по замене фильтров, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.
В городском округе Люберцы реализуется программа «Чистая вода», в ее рамках проводится строительство и модернизация водозаборных узлов, проходит ремонт и замена сетей холодного водоснабжения.
Также для обеспечения жителей качественной водой была увеличена ее подача на 4 тысячи кубометров в сутки из централизованной системы водоснабжения АО «Мосводоканал». На сегодняшний день рассматривается возможность подключения жилого фонда поселка Октябрьский к этой системе.
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