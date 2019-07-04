РИАМО - 4 июл. Мособлдума сразу в трех чтениях поддержала законопроект, по которому первоклассникам из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума будут дарить подарочные наборы, передает корреспондент РИАМО.

«Подарочный набор для первоклассника будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения, имеющим ребенка, обучающегося в первом классе государственной образовательной организации Московской области или муниципальной образовательной организации в Московской области, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

В подарочные наборы для школьников войдут рюкзак и канцелярские товары на общую сумму 2,6 тысячи рублей. Все наборы будут разными. Для получения подарка родителям нужно обратиться или в МФЦ, или в территориальное управление соцзащиты.

Всего на реализацию проекта закона потребуется 21,32 миллиона рублей в год. Подарки получат более 8 тысяч школьников.