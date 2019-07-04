РИАМО - 4 июл. Депутаты Мособлдумы сразу в трех чтениях поддержали законопроект, которым утвердили возможность получения денежной выплаты в размере 20 тысяч рублей вместо подарочного набора при рождении ребенка, передает корреспондент РИАМО.

«Законопроект предусматривает возможность получения семьями с новорожденными детьми денежной выплаты на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми, в случае отказа от предоставления подарочного набора. Выплата предусмотрена в размере 20 тысяч рублей», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская журналистам.

По ее словам, решение можно будет принять в роддоме, однако важно взять с собой банковские реквизиты.

На предоставление соцподдержки семьям с новорожденными детьми на 2019 год предусмотрено 585 миллионов рублей, на 2020 и 2021 годы предусмотрено более 1 миллиарда рублей ежегодно, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

В мае текущего года Мособлдума приняла закон, в соответствии с которым с 1 сентября 2019 года в Московской области родители будут получать подарочные наборы для новорожденных «Я родился в Подмосковье».