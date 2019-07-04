РИАМО - 4 июл. Предприятие «Сыровар» получило без проведения аукциона земельный участок под производство по глубокой переработке молока на территории агропарка «Сырная долина» в Дмитровском городском округе, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На заседании межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области рассмотрен вопрос по предоставлению земельного участка для ООО «Сыровар». Предприятие входит в группу Дмитровского молочного завода.

«Земельный участок будет предоставлен предприятию «Сыровар» без проведения торгов по распоряжению губернатора региона для реализации масштабного инвестиционного проекта. Проект предусматривает организацию производства по глубокой переработке молока на территории агропарка «Сырная долина» в Дмитровском городском округе», - сказал Разин.

По словам министра, цель нового инвестиционного проекта - создание высокоэффективного предприятия с применением современных технологий.

«Проектом планируется переработка молока до 190 тонн в сутки и получение готового продукта, что позволит поставлять на рынок до 15 тонн сыра в сутки и до 5,4 тысячи тонн в год», - отметил Разин.

Он уточнил, что запуск производства позволит еще больше наполнить рынок отечественными сырами и обеспечит жителей Подмосковья новыми рабочими местами.

«Реализация проекта будет способствовать созданию более 70 новых рабочих мест, благоприятно скажется на развитии региона и поспособствует повышению благосостояния жителей села», - подчеркнул министр.

Общий объем финансирования на реализацию проекта составит более 572 миллионов рублей.

«Данный вопрос также был рассмотрен на заседании градостроительного совета Московской области», - заключил Разин.