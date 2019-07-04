РИАМО – 4 июл. В Московском регионе в предстоящие выходные при переменной облачности пройдут кратковременные дожди, средняя суточная температура будет ниже климатической нормы, днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла, сообщил в четверг РИАМО сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«До середины июля у нас жара уже не вернется. Погода прохладная. Ближайшие 3-4 дня температура ниже нормы. Облачность с прояснениями ожидается сегодня, завтра, в субботу, воскресенье и понедельник. Временами будет идти небольшой дождь. В ночь на пятницу будет плюс 9-11 градусов. В субботу, воскресенье, понедельник где-то в этих приделах и останется», - сказал Цыганков.

Он отметил, что дневные температуры будут в диапазоне 17-19 градусов тепла.

По его словам, такая погода в Москве и Подмосковье продлится до середины следующей недели.