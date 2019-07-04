РИАМО - 4 июл. Пледы и павловопосадские платки будут дарить в Подмосковье юбилярам старше 80 лет, соответствующий законопроект сразу в трех чтениях приняли в четверг депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается предусмотреть предоставление гражданам, получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, подарочного набора в связи с 80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием. Мужчинам - плед, женщинам - павловопосадские платки», - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Дарить платки и пледы начнут с 1 октября 2019 года.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, общее число юбиляров в 2019 году составляет 72667 человек. Всего в текущем году на подарки будет направлено более 40 миллионов рублей.