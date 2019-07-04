РИАМО - 4 июл. Компании в сфере фармацевтики, производства машин и оборудования, логистики, туризма и информационных технологий получили право инвестиционного налогового вычета в размере 90% в Подмосковье, соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты Мособлдумы.

Проект закона «Об инвестиционном налоговом вычете в Московской области» разработан в целях стимулирования организаций осуществлять инвестиции в приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение основных средств и привлечения в регион новых налогоплательщиков.

«Проектом закона предлагается на территории Московской области предоставить организациям для отдельных видов экономической деятельности право применения инвестиционного налогового вычета в размере 90% с установлением размера ставки налога на прибыль организаций, используемой для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета, в 10%, подлежащих зачислению в бюджет Московской области», - сказала министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова, предоставляя законопроект.

Она отметила, что претендовать на налоговый вычет могут компании, которые работают в сфере фармацевтики, производства машин и оборудования, производства автомобилей и железнодорожного транспорта, транспортных перевозок и логистики (включая железнодорожный транспорт), туризма и информационных технологий.

«Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области, но может повлечь недополученные доходы бюджета Московской области в объеме порядка 2,9 миллиарда рублей в 2020 году. Дополнительные поступления бюджета Московской области в 2020 году могут составить порядка 5 миллиардов рублей за счет положительного эффекта от привлечения в экономику новых инвестиций», - уточняется в пояснительной записке к документу.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.