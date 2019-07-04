РИАМО - 4 июл. В мае 2019 года оборот розничной торговли в столице составил 99,2% к соответствующему периоду 2018-го, в мае 2019-го оборот розничной торговли на 91,7% сформировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, говорится в документах, опубликованных на сайте Мосгорстата.

«Оборот розничной торговли в мае 2019 года составил 394,9 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,2% к соответствующему периоду предыдущего года», — говорится в документе.

В мае 2019 года оборот розничной торговли на 91,7% сформировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 8,3% (в мае 2018 года – соответственно 91,2% и 8,8%).

В январе-мае 2019 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 55,3%, непродовольственных товаров – 44,7% (в январе-мае 2018 года – 54,6% и 45,4% соответственно).

В январе-марте 2019 года организациями было оказано транспортных услуг во внешнеэкономической деятельности на 2,575 миллиарда долларов США, из них экспорт – 1,593 миллиарда долларов США, импорт – 982 миллиона долларов США. Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме экспорта транспортных услуг составила 87,2%, импорта транспортных услуг – 74,4%.