РИАМО - 4 июл. Депутаты Мособлдумы приняли сразу в трех чтениях законопроект об увеличении расходов Московской области на 2019 год на 1,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИАМО.

Бюджет корректируется в связи с уточнением плановых назначений по доходам и приоритизацией направлений расходов, уточнила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

«Доходы бюджета увеличиваются в 2019 году на 1,4 миллиарда рублей до 557,4 миллиарда рублей. На 1 миллиард рублей идет рост налоговых и неналоговых поступлений, на 0,4 миллиарда рублей – безвозмездных поступлений. Расходы бюджета корректируются на сумму доходов – 1,4 миллиарда рублей – и составят 664,1 миллиарда рублей. В результате дефицит сохраняется на уровне 10% к налоговым и неналоговым доходам», - сказала Мухтиярова.

Она отметила, что законопроект вносит изменения в 19 государственных программ и одну адресную программу Московской области. В целом программные расходы бюджета увеличиваются на 6 миллиардов рублей, которые составят 615,8 миллиарда рублей. Также меняется объем непрограммных расходов бюджета.

«Наибольшее увеличение предусматривается по адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» (на 26%) и по госпрограммам: «Экология и окружающая среда Подмосковья» (на 16%), «Жилище» (на 9%), «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (на 7%). Непрограммные расходы уменьшены на 5,2 миллиарда рублей», - заключила Мухтиярова.

По ее словам, изменения по государственным программам учитывают в том числе субсидии на строительство комплекса по переработке отходов (2,2 миллиарда рублей) и завершение строительства многоквартирных домов для восстановления прав обманутых дольщиков (1,4 миллиарда рублей).

В рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» увеличены расходы на строительство (реконструкцию) канализационных коллекторов и насосных станций (588 миллионов рублей), а также реализацию проектов государственно-частного партнерства в сфере теплоснабжения (248 миллионов рублей). Дополнительно 600 миллионов рублей будет направлено на ремонт подъездов в многоквартирных домах.