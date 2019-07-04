РИАМО – 4 июл. Траты российских геймеров на видеоигры в текущем году в среднем вырастут на 8%, также увеличится число геймеров в стране – до 66 миллионов человек, пишет газета «Коммерсант».

«Российский геймер в 2019 году потратит на видеоигры в среднем 64,08 доллара, или около 4 тысяч рублей. <…> Рост к 2018 году, когда аналогичный показатель составлял 59,13 доллара, составит 8,4%», — говорится в материале.

Число геймеров в РФ также вырастет на 800 тысяч до 66 миллионов человек. Объем российского игрового трафика достигнет 1,8 миллиарда долларов – это на 6% больше, чем год назад.

Как отметил гендиректор 1C Entertainment Николай Барышников, рынок игр в России растет в русле глобальных тенденций, но пока составляет только 1% от мирового рынка.

«Тенденции на российском рынке примерно те же, что и в мире в целом, — так же динамично развивается, растет по всем направлениям», — уточнил Барышников.

Руководитель My.Games, игрового направления Mail.ru Group, Василий Магурян уточнил, что основным драйвером роста по-прежнему является мобильный сегмент. С января по май 2019 года в сегменте зафиксировали рост на 21%. В игровом портфеле My.Games на мобильные игры также приходится основной рост доходов.

Представитель Wargaming Иван Живица же отмечает, что темпы роста сегмента мобильных игр будут снижаться. Если в прошлом году он увеличился почти на 25%, то в нынешнем году рост составит всего около 5%. Это соответствует региональным и мировым трендам.

«В январе-мае россияне приобрели около 870 тысяч копий консольных и компьютерных игр на физических носителях на сумму около 1,7 миллиарда рублей. <…> Это почти на 20% выше в штуках и на 5% в деньгах, чем годом ранее. Драйвером категории выступили игры для PS4, Xbox One и Nintendo Switch, но рост показали и коробочные предложения для ПК — спрос в штуках увеличился на 50%, хотя в деньгах отрицательная динамика продолжилась», — добавляется в материале.

По мнению представителя игровой отрасли, в перспективе может появиться определенный «жанровый голод», когда разработчикам будет сложно предложить пользователям что-то новое. С другой стороны, VR/AR игры как раз могут стать более доступными, что снова подтолкнет рынок к росту.